Valitsus: praegu ei ole riik ega omavalitsused valmis Eesti inimesi sõja puhkemise korral kaitsma

Ühtlasi võib dokumendist lugeda, et praeguste ressurssidega ei ole riik ega omavalitsused valmis Eesti inimesi sõjaolukorras kaitsma. Samuti pole inimesed ise valmis ennast kaitsma. Valitsus soovib jõuda olukorrani, et riigi eelarvestrateegias tagataks püsirahastus elanikkonnakaitse arendamiseks – varem on pakutud välja sõjalise riigikaitse kõrval sisemajanduse kogutoodangust 0,5 protsendi suunamist elanikkonnakaitse tegevustesse.