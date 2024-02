Kui nelja lapse ema Lia Leevit möödunud aasta veebruaris alakõhus valu tundis ja nägi kõhtu paisumas, arvas ta, et on taas lapseootel. Augustis sai ta aga šokeeriva diagnoosi: agressiivne neljanda staadiumi maokasvaja, mille metastaasid on munasarjades ja kõhuõõnes.