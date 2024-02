Nädala tähtpäevad ⟩ Millest räägib Sakala tänane esikülg?

Tänavu, kui 1. mail möödub 20 aastat Eesti Euroopa Liitu astumisest, võime rõõmuga tõdeda, et oleme endiselt eestlased, kuid saanud ka eurooplaseks. Meie pidulaual on ikka aukohal must leib kiluga, kuid soovi korral oskame seda serveerida parimate Euroopa restoranide vääriliselt, nagu peakokk Märt Õunap seda pildil olevas Fellini suupistevalikus on teinud.

Samal ajal raamib meie elu kaks aastat tagasi Eesti Vabariigi aastapäeval puhkenud sõda Ukrainas. Venemaa agressioon mõjutab meie majandust ja lõunavestlusi, meie unenägusid ja eelarvepoliitikat. Me ei tohi unustada, et Ukrainas surevad endiselt nii võitlejad kui lapsed, seal purustatakse kortermaju ja inimeste elusid. Meil tuleb meeles pidada, et vabadusel on hind ning kui me tahame seda madalana hoida, peame oma vabaduse eest võitlema iga päev. Peame võitlema ja olema õnnelikud, et ta meil on.