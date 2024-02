TUULI TOLMOV ⟩ Kas suudetakse kordki Leie kandi rahvast kuulata või jäävad meie hääled hüüdjaks kõrbes?

See, kui jaanuarikuisel Viljandi vallavolikogu istungil tehti teatavaks, et Leie lasteaiarühm võib oma asjad kokku pakkida ja lapsed saadetakse seitsme tuule poole, tekitas kohalikes suurt nördimust. Aastaid on Leie piirkond pidanud võitlust oma väikese kooli ja lasteaia nimel. Kui kool suleti, lubati, et lasteaed jääb. Kui hakati majale uut peremeest otsima, lubati, et tehakse kõik endast olenev, et lasteaed saaks oma ruumid alles jätta. Üks murtud lubadus teise järel on lõhet Leie ja vallavalitsuse vahel aina suurendanud.