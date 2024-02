Eesti arboristide ühingu juhatuse liige Kerdi Varm nentis, et esimene kevadine aiatöö, mida tavaliselt tegema rutatakse, on viljapuude lõikus.

«Viljapuude hoolduslõikuseks või raieks ei ole luba vaja taotleda ja see tundub inimestele selge olevat. Suuremate puude raie- ja hoolduslõikuse korral peab aga silmas pidama mitut asjaolu,» rääkis ta. «Tihtipeale puutuvad arboristid kokku klientidega, kes on otsustanud oma kinnistul kasvava puu maha võtta, aga kuuldes raieloa vajadusest, teevad imestunud näo. Soovime selgitada, miks on raieluba või hoolduslõikusluba vaja, millised on taotlemise tingimused ning kuidas seda teha.»