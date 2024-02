Politsei hoiatab: petturid kasutavad ära tulu deklareerimise aega

Viimastel päevadel on inimesed saanud suurel hulgal õngitsussõnumeid, milles väidetakse, et maksud on tasumata, ning suunatakse vajutama lingile 1200-eurose trahvi vältimiseks.

"Ärge vajutage sõnumiga saadud lingile, sest see suunab teid võltsitud veebilehele ning seejärel väidetakse, et trahvi vältimiseks tuleb sisestada pangakonto või -kaardi andmed," hoiatas politsei ning lisas, et tegemist on pettusega, mille ainuke eesmärk on kätte saada kogu teie raha. Maksu- ja tolliamet selliseid sõnumeid ei saada.