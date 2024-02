"Peakatet naised meil näiteks sellepärast ei kannagi, et sellega oleks natuke ebamugav riiulite vahel toimetada," rääkis direktor. Ta on veendunud, et võiksime olla rohkem uhked selle üle, et oleme eestlased. "Raamatukogu ongi ju üks eesti keele ja kultuuri kantse. Hindame seda, mis on meile oluline, ja oleme selle üle uhked."