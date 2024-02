HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Automaksusõda ei vääri küünlaid ning veel oleks võimalik sellest loobuda

Rahandusminister Mart Võrklaeva arusaam, et automaks soosib maal elavaid inimesi linlastega võrreldes, sest maks ei sõltu läbisõidust, aga linnas elaval inimesel on see tavaliselt väiksem, on täiesti äraspidine. Maal elaval inimesel pole enamasti valida, kas olla autoomanik või mitte. Auto on enamasti vältimatult vajalik. Ka riigile (maksumaksjale) on kasulik (ehk siis odavam), kui inimesed ostavad auto ja võtavad isiklikud transpordikulud sellega enda kanda, sest ühistranspordi korraldamine hajaasustuses on väga kulukas ega rahulda inimeste vajadusi. Enamasti vajab maainimene ka teeoludest tulenevalt suurema võimsusega autot. Nüüd karistatakse inimesi lisaks transpordi sundkulutusele veel uue maksuga.