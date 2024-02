«Hübriide ja elektriautosid tuleb valikusse järjest rohkem ja neist kõneldakse üha enam. Inimestel see mõte kuskil kuklas on. Rohelisus ja automaks on kuumad teemad ning automaks rõhub ju ka seesuguste sõidukite eelisele,» lausus Volkswageneid müüva V Motorsi juhataja Rivo Arula.