Võtkem muudatusi positiivselt!

Ei saa midagi halba, tekivad lihtsalt uus ja parem lasteaed ja kool. Natuke rohkem peab tõesti pingutama ja hommikuti veidi varem tõusma, et uude lasteaeda jõuda. Õnneks aga ei ole see meie vallas pikk teekond ja palju aega ei kulu: kaheksa kuni 12 kilomeetri läbimine autoga võtab ehk kümme minutit. Võimalik on ka naabritega kokkuleppele jõuda ning ühiselt sõita. Lõpuks tasub mõelda ka sellele, et laps käib lasteaias ainult mõned aastad ja suvepuhkused on pikad. See aeg möödub märkamatult ja kiirelt. Kooliajaks on laps juba suur ja käib kooliteed sõpradega koos.