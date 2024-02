Juhtkiri ⟩ Kes kardab punast värvi?

Kaitsepolitsei on viimase paari kuuga kinni pidanud kümme inimest, keda on alust kahtlustada Vene eriteenistuse ülesandel Eestis tegutsemises ning kelle arvele võib kanda nii siseminister Lauri Läänemetsa auto akende lõhkumise kui ka mitme monumendi sodimise Tartu rahu aastapäeva eel. Siseminister märkis, et ju tahab Venemaa näidata, et tema käed ulatuvad kõikjale, ning eesmärgiks on hirmu ja pingete külvamine. «Aga tulemus on vastupidine. See muudab meid ainult kindlamaks,» kuulutas ta.