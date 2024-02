Õpetajate palga küsimus jäetakse läbirääkimiste lõppu

"Õpetajad ootavad riigilt ennekõike kindlust tuleviku suhtes," märkis minister Kristina Kallas enne kohtumist ning lisas: "Esimesele kohtumisele Tartus on tulemas sadakond esindajat, mis on tunnistus sellest, et haridusleppe sõlmimise tähtsuses on osalised ühel meelel. Õpetajate streik näitas, et meil on vaja lahendada väga kriitilised probleemkohad hariduses ja teha seda pikalt ette vaatava kokkuleppega. Ainult omavalitsustega ja erakoolide pidajatega ühiselt saame need kriitilised probleemkohad lahendada."