ELI PAUL ⟩ Mis tunne on, kui linnas on noortel oma koht?

Alustasime sisustamist kolmapäeva õhtul, mil installatsiooni avamiseni oli jäänud veidi vähem kui kaks päeva. Esmalt tõime sõprade abiga Viljandi kunstikoolist mööbli ja Sakala keskusest külma põranda katteks vaibad. Järgmisel päeval hakkas meil endil nii külm, et otsustasime rentida soojapuhurid. Avamispäeva, reede hommikul ühendasime need vooluvõrku. Kontrollisime, et need poleks liiga võimsad, kuid elekter kadus ikkagi. Kõik kaitsmed näisid sees olevat, voolu paraku polnud. Avamiseni oli jäänud viis tundi.