AIVAR JAESKI ⟩ Kas maagümnaasiumide kaotamine teeb Eestis elu paremaks?

Õpetajate streik näitas selgelt, et haridusministeeriumil pole raha, motiveerimaks ja mõjutamaks valdu gümnaasiume sulgema. Vallavalitsused saavad väga hästi aru, et mida vähem teenuseid ja tööd neil on kohapeal pakkuda, seda vähem noori tahab kodukohta jääda. Kui Põhja-Sakala vallas gümnaasium suletaks, koliks jälle kümmekond perekonda Suure-Jaani linnakesest ja selle ümbert ära. Ainult riigilt saadava lisaraha või investeeringu abil saavad vallad luua asendusmeetmeid gümnaasiumide kaotamisele.

Meil on 112 munitsipaalgümnaasiumi, kümne reformiaasta jooksul on suudetud luua vaid 26 riigigümnaasiumi. Nendesse uutesse linnagümnaasiumidesse on ka see kurikuulus betooniraha kulunud. Võib-olla on ministeeriumi plaanid liiga ambitsioonikad?