Esmaspäeval andis Viljandi elanik ühismeedias teada, et tema kass jõudis koju vigastatult ning tundub, et teda on õhupüssist lastud.

Viljandi jaoskonna menetlusgrupi juht Meelis Lill ütles esmaspäeval, et on postitustega kursis ning veebipolitseinik on selle autoriga ühendust võtnud. Ühtegi avaldust juhtunu kohta politsei esmaspäeva lõunaks saanud ei olnud. "Julgustame alati kõikidest looma väärkohtlemisega seotud juhtumitest politseid teavitama, et saaksime infot kontrollida ja vajadusel sekkuda."