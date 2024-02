Hinnatõusust on räägitud ette ja taha, küll inflatsiooni, küll käibemaksu võtmes, ometi tekitab mõni poeletilt vastu vaatav hind endiselt hämmingut, eriti veel, kui varasem summa lipikul on selgelt meeles. Jah, enamasti teatakse peast öelda piima hinda, mind aga tabas poes ehmatus, kui nägin, et kaheliitrise apelsinimahlapaki hind on kerkinud juba ligi sada protsenti.