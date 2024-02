"Tartu maratoni võit läheb ajas ainult suuremaks. See, et ma Eesti meistriks olen tulnud, ei lähe eriti korda, aga kui öelda, et olen Tartu maratoni võitnud, siis see tekitab ohhoo-efekti," rääkis esimese viljandlannana 1994. aastal naiste arvestuses sel maratonil esikoha pälvinud Katrin Kivistik.