Mitmel pool Viljandi tänavatel on juba jaanuari keskpaigast triibulised hoiatusmärgid, mis annavad teada ohtlikust kohast või teeservast, mida tasub autoga vältida. Veebruari keskpaigaks on löökauke juba üsna palju ning autojuhtidel tasub tähelepanelik olla, eriti Riia maanteel ja Jakobsoni tänava viaduktil.

Veebruaris on olnud löökaukude tekkeks ideaalne ilm, sest püsivalt külmad ilmad on teed teinud kevadisematele ning öine külm vaheldub paarikraadise päevasoojaga. Enamasti hakkavad löökaugud tekkima juba hilissügisel, kui õhutemperatuur on kord miinuses, seejärel tõuseb plussi ning langeb seejärel uuesti miinusesse. Täpselt sellised on olud viimasel ajal Viljandis olnud ning löökauke on tekkinud nagu seeni pärast vihma.