Viljandi külje all Matapera külas oma kinnistule uut maja ehitav mees avastas pühapäeva õhtul, et tema õues jalutavad ringi kaks võõrast meest ja tõstavad vanarauda hunnikusse, paar plekitükki oli jõudnud ka nende kaubikusse. Politsei kinnitusel on neile mehed teada, aga esialgsetel andmetel midagi ebaseaduslikku aset ei leidnud.