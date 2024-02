Kokteilimeister: arvan, et paljud inimesed ei näe siiani baarmeni tööd kui elukutset

Kui baarmeni ülesanne on retsepti järgi õigeid koguseid klaasi valada ja kokteil valmis segada, siis Rauno Loit on see mees, kes need kokteilid esmalt välja mõtleb. Ta selgitas, et kui tema poole pöörduvad restoranid sooviga kokteilimenüüd värskendada, siis on esmalt tähtis mõista, milline on ettevõtte visioon ja mida nad joogikaardist otsivad. "Joogikaardi võid teha Michelini tärnidega restoranile või pubile. Need on kaks täiesti erinevat suunda."