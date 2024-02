Kust tuli Eesti muusikataevasse Puuluup?

Puuluup ristab Hiiu kandleid elektroonikaga ning kõigub pärimuse ja uute muusikastiilide piiril, flirtides maailmamuusika, underground’i ja popiga. Muidugi ei ole Puuluup see, mida enamasti folgi all mõeldakse. Teder ja Veisson on küll suured Hiiu kandle propageerijad, kuid pigem on nende ühisosa vana Eesti punk, Vennaskond ja J.M.K.E. Lisaks Kino ja Vene multikad, ABBA ja Apelsin. Teder ise on pakkunud, et küllap on ta pärimuspunkar, kellele pole Hiiu kandle autentse mängutehnika eiramine mingi küsimus.