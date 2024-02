Euroopa aasta puu konkursiga tõstetakse esile kultuurilooliselt olulisi puid. Tänavu võistlevate puude seas on traditsiooniliselt populaarsete tammede kõrval esindatud veel kaheksa puuliiki.

Veebruari alguses alanud hääletamise tulemused pole sel aastal veebilehel avalikud, kuid äsja tehtud vahekokkuvõtte põhjal on selgunud, et praegu juhivad konkurssi kaks pööki: vihmavarjukujuline pöök Prantsusmaal ja aia südameks kujunenud pöök Poolas. Eesti Viiralti tamm on 12. kohal.