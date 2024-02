Saarepeedil peeti ilma trotsides vastlapäeva. Naelad alla ja rege lükkama!

Laupäeva hommikul vastas Saarepeedi rahvamaja juhataja Ille Mirka Sakala ajakirjaniku küsimusele, kas vastlaliugu ikka lasta saab, lootusrikkalt, et saab. "Seal, kus me kavatsesime liugu lasta, on mäeperv ära sulanud ja all on sulanud lumest sisuliselt tiik, aga liigume teise mäe peale ja seal ehk saame oma vastlaliu ära teha."