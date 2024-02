Uus romaan paneb klassikud koos tegutsema

Paavo Matsin (sündinud 1970) on kirjanik ja kirjanduskriitik, hariduselt filoloog ja teoloog. Matsinilt on ilmunud seni viis romaani, mille puhul ta on kasutanud autorina pseudonüümi: Doktor Schwarzi "Alkeemia 12 võtit" (2011), Pāvs Matsinsi "Sinine kaardivägi" (2013), Paša Matšinovi "Gogoli disko" (2015) ja "Lenini valss" (2022) ning Friedrich Reinhold Kreutzmatsini "Must päike" (2017). Romaani "Gogoli disko" eest sai Matsin Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia ja Euroopa Liidu kirjandusauhinna. Tema romaan "Kongo tango" (2019) võitis esikoha Eesti kirjanike liidu 2019. aasta romaanivõistlusel. Tänaseks on Matsini teoseid tõlgitud juba rohkem kui viieteistkümnesse keelde.