Maakonna soodsaima lasteaiakoha sai veel 34 last

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et Viljandi vald on 2017. aastast lasteaedadesse palju panustanud ning muudatus on olnud märkimisväärne. «Oleme peaaegu igal aastal, mõni aasta isegi mitmele lasteaiale kas juurdeehituse teinud või päris uued hooned ehitanud. On tunne, et tänu Ramsi lisarühmadele saame ka järjekordadega üsna järje peale.»