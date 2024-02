KARL KIRT ⟩ Oma väikegümnaasiumide kaitseks ehk Tühistada, üldistada, sildistada ja ära lõpetada on lihtne

Mõlemaid koole iseloomustavad sarnased jooned. Need on piirkonna hariduselu südamed, seal on 12-klassiline õpe ja pika traditsiooniga hariduslugu ning mõlemad võimaldavad õppijatel soovi korral saada kvaliteetset haridust.

Tarvastu gümnaasium on umbes poole väiksem kui Tõrva gümnaasium. Tarvastu piirkond on rikkalik oma kultuuriloo ning Mulgi eripära tõttu. Mingi isesugune tunne on siin kandis. Tahe on suur ja kogu aeg miskit sünnib. Iga töötaja pingutab, et anda endast maksimum.