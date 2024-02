Väikegümnaasiumide sulgemise plaan praegusi gümnasiste ei puuduta

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna nõunik Kadi Serbak selgitas, et haridus- ja teadusministeerium alustab käesoleval aastal läbirääkimisi omavalitsustega, kus on väga vähe gümnasiste ning kus koolivõrgu ja demograafia analüüsi andmed näitavad, et 5–10 aasta perspektiivis ei ole põhikoolijärgne õpe praegusel moel enam jätkusuutlik.

Nõunik selgitas, et gümnaasiumide korrastamine aitab lahendada muresid, millest üks olulisemad on kvalifitseeritud õpetajate puudus. See annab juba praegugi tunda ning pensioniealiste õpetajate töölt lahkumisega süveneb veelgi, eriti väikestes koolides. Sellest on tingitud ebaühtlane õppe kättesaadavus ja kvaliteet ning piirkonniti suured erinevused õpetajate keskmises töötasus.