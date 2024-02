Põhja-Sakala valla Vahelaane talu peremees Ako Luts küsis vallalt, maa-ametilt ja õiguskantslerilt, kas ja kui palju peaks tänavu maamaks tõusma. Kõik vastajad kinnitasid Lutsule, et maamaks võib tõusta kuni 10 protsenti, mitte rohkem. Paraku on reaalsus midagi muud.

Maamaks pidavat tänavu kerkima mullusega võrreldes kuni 10 protsenti ja mitte kübetki rohkem. Seda on väitnud maksuamet, enamik omavalitsustest ja poliitikud. Ent tegelikkuses tunnistab ka maksuametnik, et iga kinnistu puhul on nii palju erisusi, et ainult kuni 10-protsendilist hinnatõusu ei saa kinnitada.