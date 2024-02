OSKA uuringust selgus, et 70 kutseõppekava lõpetanutest rakendab hiljem tööturul oma erialaseid oskusi vähem kui 40 protsenti. «Rakendumine on aga kutseõppe puhul oluline,» nentis ministeeriumi kutseharidusreformi juht Triin Laasi-Õige ning selgitas, et koolitustellimuse kavandamisel on ministeeriumil tähtis teada, kuhu, millisel tasemel ja millisele õppijale tuleks tasuta koolikohti luua.