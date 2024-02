Jäine aeg tegi Linnahoolduse töötajad jalameheks, kuid möödus suuremate õnnetusteta

Linnahooluse juht Koidu Ilisson ütles kolmapäeva lõunal, et praegu saab meeskond veidi hinge tõmmata, aga eelmised paar päeva olid erakordselt keerulised ning töötajad said tublisti vatti. "Sellist asja pole ma oma Linnahoolduses töötatud seitsme aasta jooksul veel näinud, et jäävihma sajab kolm päeva järjest," lausus ta.