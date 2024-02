Ugala soodusmüügikampaania lemmik oli veel esietendumata lavastus

See, et veel proovisaalis olevale lavastusele on rekordiline tung, pole Ugala turundus- ja avalike suhete juhi Annika Vihmanni kinnitusel midagi tavatut.

"See on pigem tavaline, et kampaanias lähevad värsked ja uued asjad hästi, neid ei ole ju veel nähtud," rääkis Vihmann. "Lavastuse "Uhkus ja eelarvamus (justkui)" puhul aitab kindlasti kaasa ka see, et lugu baseerub tuntud materjalil." Šoti näitekirjaniku Isobel McArthuri näidend on Jane Austini kuulsa romaani adaptsioon, milles kõiki tegelasi mängivad viis näitlejannat ning üks tugitool.