Mulgi valla sotsiaaltöötajad paluvad palgatõusu, vallal pole selleks raha kuskilt võtta

Kuus pöördumisele alla kirjutanud sotsiaalvaldkonna töötajat märkisid, et sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialisti palk on Mulgi vallas 1521 eurot, samas kui Viljandi vallas maksti eelmise aasta alguses 1700 eurot ning Viljandis ja Põhja-Sakala vallas makstakse 1600 eurot. Seejuures on hiljuti sotsiaaltöö spetsialisti otsinud Põhja-Sakala vald pakkunud palgaks 1800 eurot, mis viitab, et teised omavalitsused on liikumas palkade tõstmise teed.