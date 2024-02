Marko Mägi, kas te oskate seletada, mis on juhtunud, kuhu linnud kadusid?

On mitu võimalust. See talv on olnud päris talve moodi, aga külm on vaheldunud sulailmadega ning linnud ei pruugi siis, kui uuesti külmaks läheb ja kõik jäätub, enam toitu kätte saada. See võib viia nende hukkumiseni. Nende lindude kohta, kes aias söögimajas kõhtu täitmas käivad, see siiski ei kehti. Ja kuigi kaugeltki kõik metsalinnud ei käi söögimajas kõhutäidet otsimas, võiksid paljud sinna siiski jõuda.