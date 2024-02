Sõbrapäeva puhul valis Sakala toimetus oma sõbraks Peaasi.ee kogemusnõustaja ja vaimse tervise eksperdi Heli Luige. Vaenlase kohta tõdeti toimetuses, et aasta jooksul on juhtunud nii mõndagi, kuid ükski tekkinud eriarvamus ei ole nii kaalukas, et seda tiitlit välja anda.