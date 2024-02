Haridusministeerium tahaks lõpetada gümnasistide vastuvõtu koolides, kus on alla saja õpilase. Viljandimaal on seesuguseid koole neli. Arvud tähistavad gümnasistide arvu koolis.

Esimesena on sihikul 17 gümnaasiumi, kus õpilasi on alla 40. Tarvastu gümnaasium on oma 38 õpilasega just üks seesuguseid.