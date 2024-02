MÄLESTUS ⟩ Sõjamuuseum avas kaitseväe kalmistul kindral Johan Laidoneri kenotaafi

Kenotaafilt eemaldas pidulikult katte kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts, kes ütles, et Johan Laidonerile on küll püstitatud mälestusmärk sünnikohta Viiratsi lähedal Raba talu maal, Viljandi kesklinna ning Eesti sõjamuuseumi juurde Viimsi mõisa pargis, kuid seniajani polnud keskset mälestusmärki Tallinnas. "Nüüd on see viga parandatud ja Johan Laidoneri nimi leidnud koha vabadussõja juhtide seas kaitseväe kalmistul."