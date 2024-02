Suure-Jaani veekeskus tähistab 12.–18. veebruarini oma viiendat aastapäeva. Abjaga võrreldes on seal võimalusi rohkem, hoone ise on uhkem ja hubasem ning inimesed on selle kenasti omaks võtnud. Omaaegne Põja-Sakala vallavanem, Isamaad esindanud Tõnu Aavasalu tõdes, et üks ajendeid, miks ta söandas hakata seda rajama, oli Abja ujula edulugu.