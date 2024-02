Veel mõnda aega Vabaduse platsi ehtiva mao edasine saatus on selgumisel

"See madu tuli isegi veel ägedam kui kavandi peal," kostis Viljandi Tulede peakorraldaja Kaisa Ailt ja rääkis, et vahest kõige rohkem rahvast korraga oligi avamisel sellesama installatsiooni juures. Ühtlasi tõstis ta esile Viljandi järve ääres paikneva jäätellistest taiese "Perpetual". Palju vaatajaid kohale toonud teos oli tehnilisest küljes korraldajatele ja selle tegijatele paras peavalu, sest nagu Ailt ütles, vajas see ilma vingerpussi tõttu SOS-lahendust. "Õnneks päris sula ei olnud, aga erilahendusi oli tarvis," tähendas ta. Korraldajatel tuli hulk jäätelliseid valmistada külmhoones, ehkki nad olid lootnud, et miinuskraadid õues vee ise ära külmutavad.