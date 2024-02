Lahkus tunnustatud käsitöökunstnik

Suurema osa oma elust töötas Alamaa kaubanduses, kuid selle kõrvalt jätkus tal aega ja tahtmist kauni käsitöö tegemiseks. Seitsmeaastaselt õppis ta taluperenaisest ema kõrvalt esimesed käsitöövõtted ja edasi omandas ta ise kõik vajalikud oskused ja nipid, et teha hästi igasugust käsitööd, olgu see siis rahvuslik tekk, Mulgi kirikindad või rahvarõivad. Teda on peetud üheks paremaks kangakudujaks Viljandimaal.