Võrreldes ostuhinnaga on seda 10 000 eurot rohkem, aga kolme aastaga hoonesse tehtud kulutused on tublisti sellest summast suuremad. Ainuüksi katuse kõpitsemine, mis korraliku remondi mõõtu kuidagi välja ei andnud, läks maksma üle 20 000 euro. Aga just katus, mis 2020. aasta suvel oli tänavale kukkumas, saigi päästikuks, miks kinnistu üldse linna kätte jõudis.