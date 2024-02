Kui 1990. aastate keskpaigas oli Viljandis soov minna välja sööma, jooma või õhtul meelt lahutama, tuli mööda treppi keldrisse laskuda. Enamasti ootas seal ees sigaretisuitsust paksu õhu ja olematu ventilatsiooniga ruum. Nüüdseks on neist kõigist alles jäänud vaid Leola ärimaja alune ööklubi.

„Aga teist võimalust toona polnudki,” nentis 1988. aastal saiakeste küpsetamiseks kooperatiivi loonud Jevgeni Ilves. Paar aastat hiljem avas ta Tartu tänaval Mulgi Keldri nime kandva toidukoha. Keldrisse pidi Ilves oma koha tegema sellepärat, et tänava tasapinnal või ka kõrgemal polnud vabu ruume. 1990. aastate algul Viljandi linnapea ametit pidanud Heiki Raudla meenutas, et toona kuulus enamik äriruume tarbijate kooperatiivile, kes polnud sugugi ülemäära lahke neid uutele ettevõtjatele andma. Nii mindigi keldritesse. Viljandis selliseid keldreid jagus. Raekoja kõrval toonase õhtukooli all oli Keldribaar, Tartu tänaval teineteise järel Mulgi Kelder ja Võlvikelder. Ümber nurga naabertänaval Lossi Kelder. Siis veel paar sammu edasi ja Posti Baar, mis oli samuti suur kelder.