„Leies pole järjekorras ühtegi last, sügisel läheb kolm last kooli ning kõigi vanematega peale ühe oleme eraldi rääkinud ja lahendusi otsinud,” selgitas Viljandi valla abivallavanem Irma Väre. Kahe lapsevanema alustatud petitsioonis öeldu kohaselt ei ole nad aga nõus sellega, et lapsed suunatakse Leiest kas Kolga-Jaani või Kalmetule, mis asuvad mõlemad mitmeteist kilomeetri kaugusel. Lapsevanematele tähendaks see igapäevast logistilist peavalu ning nad soovivad, et vallavõim leiaks lahenduse, kuidas Leies rühm säilitada.