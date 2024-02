Mulgi vallas on praegu neli kooli. Mõisaküla suletakse sügisest ning järgmisena on löögi all Halliste. Kahe gümnaasiumi elujõulisusele peab hinnangu andma haridusvõrgu analüüs. Kaardil on toodud koolidevahelised kaugused kilomeetrites.

