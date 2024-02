„Selline kvaliteet! Võimas! See on ajalooline hetk,” jätkas Parrest. Reede õhtul avati just selle puidust mao sees ja ümber järjekorras neljas festival nimega Viljandi Tuled ja esimest korda oli see rahvusvaheline. „Ei kujutanud ette küll, et siia jõuame,” tunnistas festivali algataja ja peakorraldaja Kaisa Ailt. „Samm-sammult oleme liikunud ja ambitsioon on olnud kogu aeg suurem.”