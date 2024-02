KADRI PAAS ⟩ Kes peaks sariroimarit karistama?

«Karistamatuse vastu seismist nõuab meie sisemine õiglustunne, õppetund ajaloost, meie vanematele ja vanavanematele põhjustatud kannatused. See on kurb kogemus, mille jubedat kordumist Ukrainas näeme, ka seetõttu, et sarnased kuriteod on varasemalt jäänud karistuseta. Sarimõrvar tegutseb seni, kuni karistuse saab,» kõneles Karis.

Tal on kahtlemata õigus. Meie õel naaber jääb alatiseks kandma pätimentaliteeti ning suhtumist, et valetades, varastades ja vägistades suudab ta end maailmas kehtestada. Millegipärast on ka niimoodi läinud, et lääne heaolust läbiimbunud suurriigid on võtnud paljusid Kremli ähvardusi ja sõnumeid tõe pähe. Või vähemalt on neid vaikides aktsepteerinud, sest teemandi-, nafta- või gaasikaubandus on ka lääne ettevõtetele eluliselt vajalik. Poliitikud aga sõltuvad lääneski riigi majanduslikust käekäigust ning oma elanike häältest ja toetusest.