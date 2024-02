Jaak Aab: millegi erilisega too katuseraha jagamine silma ei paistnud

Põhja-Sakala vallavolikogu liige Priit Toobal, kes eelmisel aastal erakonnast lahkus ning on praegu volikogus parteitu poliitikuna, nentis, et kui 2022. aasta novembris tulid järgmise aasta eelarve katuserahade ettepanekud avalikuks, siis Keskerakonna fraktsiooni ettepanek eraldada Kõo jahiseltsile 25 000 eurot tekitas temas juba toona küsimusi, sest selle andmist ei arutatud kohapealsete juhtidega läbi. Veider tundus ka asjaolu, et Viljandimaal tegutsevat seltsi soovis toetada riigikogulane, kel Viljandimaaga mingit sidet polnud.

Möödaminnes tundis ta toonase piirkonna esimehena küll huvi Tõnis Mölderi otsuse tagamaade vastu. Et Aab teadis, et Mölder on seal kandis ise jahil käinud ja jahiseltsiga mingil määral suhelnud, jäi ta rahule vastusega, et toetatakse endale meelepärast mittetulundusühingut. Ülejäänud katuserahade jagamise ettepanekutest ja jagamistest see kuidagi ega millegi erilisega Aabi kinnitusel silma ei paistnud.