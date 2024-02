Viiratsi külje all Mäeltküla tööstuspargis pulbervärvimisega tegeleva Ral-Esti juhatuse liikme Olev Ustinovi sõnul mõjutab aktsiiside tõus ettevõtet kindlasti, sest elekter ja gaas moodustavad selle üldkuludest põhiosa. "Ukraina sõja alguses tekkisid võrgugaasi defitsiit ja väljalülitamise oht ning sellega seoses hindade järsk kasv. See pani meid mitu korda raskesse olukorda, sest teenuste lõpphindadesse oli võimatu energia korduvat hinnatõusu sisse kirjutada. See aeg tuli üle elada, kuid kohanesime," rääkis Ustinov.