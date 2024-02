Endine jalgpallikoondislane Kaimar Saag liitus Viljandi Tulevikuga

Tuleviku tegevjuhi Rihard Reimaa sõnul on Kaimar Saagi liitumine Tuleviku esindusmeeskonnaga väga oluline täiendus, sest tema kogemustepagas nii mängija kui treenerina on Viljandis väga oodatud. "Loodame väga, et Kaimari unikaalne kogemus nii välisklubidest kui kodumaiste tippude juurest annab meie noortele juurde tahtmist kõrgemale pürgida ning unistuste nimel veel rohkem pingutada," ütles Reimaa pressiteate vahendusel.

Kaimar Saag ise ütles, et kui algavaks jalgpallihooajaks Eesti kõige kõrgemalt tasemelt eri põhjustel enam ühtegi päris õiget pakkumist ei tulnud, siis ei pidanudki palju kaaluma. "Süda lihtsalt kutsus Viljandisse," ütles Saag ja tõdes, et kuigi aastate jooksul on mängitud mitmes välisriigis ning Eesti erinevates linnades, siis sellist missioonitunnet, nagu tal nüüd on Viljandi klubi vastu, pole Eestis kuskil mujal tekkinud. Kaimar Saag on sündinud ja kasvanud Viljandis ning siit ka jalgpalluriteed alustanud.

"Proovin nüüd koos Indreku (peatreener Indrek Ilves – toimetus), Rihardi, klubi värske juhatuse ja kogu esindusmeeskonnaga anda parima, et Viljandi jalgpallil järjest paremini läheks ja aastatega õpitud kogemused väärikalt edasi saaks kantud," lisas Saag.