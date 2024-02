Juhtkiri ⟩ Pärandatud mured

Lahendust vajavad need üht- või teistpidi kõik, aga eriti suurt tähelepanu nõuab Kaare kooli küsimus, mis on juba aastaid homse varnas rippunud. Kui jätta lootus, et raekoja keldrist leitakse potitäis kulda, millega Kaare koolile uus hoone ehitada, on Viljandi linnajuhtidel kaks valikut: kas panna suurele hulgale erivajadusega lastele mõeldud Kaare kooli maja kinni või maksta tagasi umbes kolm miljonit eurot, mis Paalalinna kooli renoveerimiseks anti.