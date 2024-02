Kolmapäeval kinnitas valimisliidu koosolek, et uueks abilinnapeaks esitatakse praegune Viljandi vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Are Tints. Eelmistel valimistel ta ei kandideerinud, kuid valimisliidu Südamega Viljandis nimekirjas oli kandidaadina tema abikaasa Triinu Tints, kes on ka linnavolikogu liige.